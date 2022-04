Norolalao Sidonie RAVONIARISOA

REDACTRICE

Etant secrétaire dans divers poste à Madagascar comme la Banque, je possède le potentiel nécessaire dans les rédactions de textes courtes ou longues avec ma vitesse de frappe assez élevée.. Je suis disponible de suite pour les free-lances.

LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION EST DE MISE DE NOS JOURS

Possédant quelques années d'expérience en agriculture, je suis descendant de cultivateur ayant le don en héritage de mes grands parents de cultiver. Nous laissant leur terrain de riziculture partagé en de minime lopin de terre entre les membres de notre famillex, j'ai le devoir de continuer leurs oeuvres afin de ne pas détruire leur mémoire et de faire évoluer le domaine de l'agriculture. Étant une habituée du système métayage des récoltes de riz de notre campagne, je projette de pratiquer mes propres cultures en ville selon les formations reçues d'une Association VAOMIERA SOSIALY SY FAMPANDROSOANA des prêtres en agriculture sur des jardins suspendus. En utilisant les techniques de la biologie moderne et de la chimie vert dans mon habitation. J'ai pu acquérir des expériences technologiques en culture biologique, en climatologie adaptée, et en fabriquant du fumier biologique après l'utilisation d'engrais chimique.



Mes compétences :

Développement durable

Santé publique

Chimie verte

Secrétariat

Agriculture biologique