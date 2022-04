Norreddine MANFALOUTI

L’évolution du contexte économique national et les mutations qui s’opèrent aujourd’hui sur les marchés mondiaux imposent aux entreprises marocaines la mise à niveau permanente de leur organisation pour se hisser aux standards internationaux.



Travailler dans un cadre normatif permettra à votre entreprise de booster sa performance et de s’ouvrir sur de nouveaux horizons dans le futur.



A cet effet, mon expérience de plus de 7 ans me permet de collaborer avec vous pour améliorer davantage l'organisation de votre société, et par conséquent la maitrise de la qualité de vos produits et vos service.



Mes compétences :

BTP

Qualité

Sécurité

Travaux publics

Environnement

Conduite du changement

Certification ISO 9001

Conduite de projet

Certification ISO 14001

Certification ISO