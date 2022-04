Norris NYUGAB

Cadre Commercial avec plus de 7 an d’expérience dans les secteur de Télécommunication, motive, analytique et développeurs de marcher . Je suis a la recherche des nouveaux opportunités pour exploiter mon savoir faire.



Mes compétences :

Analyse marketing

Informatique

Marketing

Représentant

ventes

Négociation commerciale

Management des ventes

Techniques de vente

Business development

Account management

Business Planning et Consolidations

Stratégie commerciale

Microsoft Office

Anticipation

Analyse stratégique

Communication

Key account management

Commissioning