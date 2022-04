Notch ©GA£S•Π¥•S¶¢K®

Bonjour,



La commission des lois du Sénat a approuvé le 27 Mars 2012, la proposition de loi :« relative à la protection de l'identité » qui définit les modalités de ce que pourrait être la future carte d'identité électronique française, sur laquelle seraient stockées des informations biométriques ainsi que, si l'utilisateur le souhaite, des informations lui permettant de certifier son identité sur Internet.



Mon projet est donc de créer une carte d’identité infalsifiable et inviolable, dans une nouvelle forme de protection des données d’une carte à puce avec comme sécurité une empreinte digitale scannériser et un code crypté dans les circuits imprimés de la puce en cas de violation ou de tentative d’attaques sur les sécurités hardware et software de ladite carte qui permettra à celle-ci de s’autodétruire empêchant de ce fait la falsification ou la prise d’information de son contenu en y intégrant un micro-batterie en lithium-ion.



Cette carte permettra aussi à d’autres fonctions connue tels que la possibilité de modifier des informations se concernant via des bornes qui seront prévus à cette effet et placé dans des endroits administratifs, de retirer de l’argent comme pour une carte à mémoire (carte bancaire), dans une banque de la même enseigne que celle où l’on a son compte courant évitant ainsi toute abus en cas de vol avec toujours le système du code à quatre chiffres, et de pouvoir téléphoner comme une carte bleue avec un crédit modulable débitable sur son compte. Une bande magnétique sera mis en place et servira de système d’authentification en cas de paiement par chèque ce qui permettra de ne plus noter son numéro de carte d’identité au dos du chèque car un boîtier servira à lire les informations données par la carte qui dira directement si le chèque est valide ou non évitant ainsi les impayé et les chèques volés.



Mes besoins dans l’immédiat, seraient de savoir si votre laboratoire/instituts de recherches pourrait m'aider dans la mise en modélisation et synthèse de codes, l’étude de faisabilités, la conception électronique, la saisie de schémas, et par la suite à la réalisation de prototypes, ainsi que la programmation de logiciels embarqués qui permettront de lire ladite carte sur pc,cartes, tablettes.



Donc si un investisseur et ou autres mécènes/ bureau d'études cherchent à valoriser et participer à ce projet se manifeste au plus vite.



Merci de votre attention,



Cordialement





