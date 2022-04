Notel RÉSEAU DE NOTAIRES

Notre groupement a pour activité de promouvoir, le réseau des notaires de France, auprès du secteur de l’industrie hôtelière. Et plus particulièrement par le biais de deux actions. D’une part, l’expertise, l’assistance, la négociation, et le conseil auprès des hôteliers. Et d’autre part, la réalisation d’actions de formation auprès des notaires.



Nôtel est un outil pour la rédaction de tous actes concernant la création d’hôtels, bars, cafés, restaurants avec un suivi juridique, et accessoirement fiscal de leur développement, de leur transmission et de leur disparition.



Fondé en octobre 1998, Nôtel a son siège au 15 rue Roquépine, à Paris dans le 8ème arrondissement.



Son nouveau président, Me François CHALVIGNAC, Notaire à Lourdes, en accord avec les membres du bureau, a décidé de faire connaître ce réseau. Nous vous informons donc aujourd’hui du renouveau de nos activités.



Notre site internet est en train d’être mis à jour pour permettre le plus tôt possible une diffusion des annonces d’achat et de vente de fonds de commerce. Un espace privilégié pour les notaires et collaborateurs membres sera réservé afin d’assurer une sécurité des contrats, et une meilleure coopération.





Mes compétences :

Fiscalité

Transmission

Négociation

Conseil juridique

Conseil financier