Nouaman RAJI

Mon expérience dans la prise en charge clients, la gestion des opérations bancaires, le traitement des réclamations et l'organisation administrative ont fait de moi une personne rigoureuse, autonome et doté d'un bon relationnel. J'ai pu mettre à profit ma réactivité et mon sens du service client pour mener efficacement ma mission chez Bnpparibas.

Ensuite, au cours de ma dernière expérience réussie chez Credipar, j'ai appris à optimiser les actions commerciales et satisfaire aux exigences de la clientèle dans le respect des objectifs et délais fixés. De plus étant confronté tôt à de fortes responsabilités et à la gestion d’équipe, j’ai su développer le sens des responsabilités, la rigueur et des notions de management.





Mes compétences :

Gestion

Conseil

Ecoute

Service client