Nouar MAHDI

De formation Ingénieur en informatique, je suis spécialisé dans la réalisation d’outils d’optimisation et de pilotage dans le domaine des transports et de l’infrastructure.



Ma contribution est aussi bien orientée vers l’analyse de besoins, les recommandations techniques, le réalisation des logiciels, l'encadrement d'équipes et le suivi de projet.



Dans le cadres des projets technologiques, nous utilisons les technologies suivantes : ASP MVC, ASP .NET, WEB API, AngularJS, AngularJS 2, WPF, C#, VSTO, VBA, Sql Server, Excel...



Mes compétences :

MVC 5

JQuery

MySQL

Microsoft SQL Server

Windows Presentation Foundation

Visual Basic for Applications

VSTO

Microsoft Visual Studio

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Microsoft ASP.NET

Microsoft .NET Technology

Bootstrap

Scrum master

ASP.NET

Team Foundation Server

API

C#

Ajax

AngularJS

JavaScript