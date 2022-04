Je suis Noubadoum Djimouko Myanro connu sous le nom de AMMIEL Djimouko.

Je suis un enseignant en Lettres. Je suis actuellement professeur de Français Langue Etrangère au Centre d'Apprentissage de la Langue Française (CALF) de Sarh au sud du Tchad.

J'enseigne depuis 2003 dans les Instituts Universitaire et dans les Lycées de la place. J'ai travaillé en tant que Agent Foncier à ESSO/EMP dans le service de Compensation pour le compte de TAMTAM.

Je suis un fonctionnaire de l'Etat Tchadien.

Je suis actuellement en train de préparer un Master II en Environnement et Développement Communautaire au CREFELD à l'Université de Sarh.

Je suis Fondateur d'un Jardin d'Enfants au 5ème arrondissement de la commune de Sarh.

Je suis marié père de trois (3) enfants.

Mes projets tendent vers le développement de l'enseignement de la petite enfance et le développement communautaire.