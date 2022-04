Noudjalbaye DJASRABE

RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES



Production (principes d’amélioration continue)

• Mise en place des méthodes d’étude de temps (sondage, chronomètre, temps prédéterminé : MOST).

• Application des technique amélioration continue (5S, KANBAN, Six Sigma, 5S, 5M, Pareto, SMED)

• Bonne maîtrise des normes ISO 9001 version 2008, ISO 15288, ISO 14001, OSHAS 18001.

• Réalisation d’une étude d’ingénierie système et d’ingénierie des exigences.

Gestion de projet

• Analyse et planification des besoins et ressources.

• Encadrement de personnel : formation, leadership.

Connaissances informatiques

• Autocad, Visio, Optimaint, Web Orchestra.

• MS Project, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Visual Studio, SQL.

Mes compétences :

Esprit d'équipe

Sens de l'organisation et des responsabilités

Autonomie professionnelle

Ingénierie système

Production industrielle

Maintenance industrielle