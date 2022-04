Nouferson ELIDINHO

En service dans le domaine bancaire depuis bientot 3 ans à la tête de mon agence comme Chef d'agence et des opérations de fluctuations monétiques et m'étant spécialisé dans les transferts de fonds, l'ouverture des comptes, l'usage des logiciels bancaires, les services western-union et la vulgarisation du label Emi money à travers les différentes villes du Cameroun où j'ai été affecté, je profite pour parfaire mon approche de la clientèle et accroitre sans cesse mon porte feuille clientèle.

Ma team et moi nous impliquons dans la satisfaction de la clientèle, ce qui fait notre plus grand bonheur.