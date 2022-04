Noufissa BELFKIH

Etudes primaires et secondaires a Meknes Maroc .Baccalaureat et etudes universitaires a Rabat Maroc [ Lettres anglaises ,Sciences Juridiques,,Sciences Politiques ,auditrice libre en medecine, Psychologie,Sociologie ]. DES et Agregation prepares a l'universite de Bordeaux , France .

Etudes pour diplomes de Traduction et d'Interpretation de conference a l' ETI a l'Universite de Geneve en Suisse.

Enseignante a la meme universite[ETI] de Septembre 1976 a Septembre 1979.

De September 1979 a 2003: Interprete free lance avec le Systeme des Nations Unies avec comme bases Geneve et New York respectivement..De decembre 2005 a Decembre 2014, Interprete aupres de L'OACI / ICAO [Organisation de l'Aviation Civile Internationale a Montreal ,Canada].

J'ai mene ,de maniere simultanee , mes activites professionnelles et une activite intense dans le domaine socio humanitaire de 1989 a 2004.

Mes interets:

la culture,la lecture, l'ecriture, la litterature, les arts ,la musique, la medecine, les droits de l'homme, l'environnement, le dialogue interculturel,la peinture,voyages ,des activites socio -culturelles,humanitaires ..

Quete spirituelle.... Reflection sur les moyens de contribuer au developpement de l'humanite.



Mes compétences :

word,internet, excell, powerpoint,

Interpreter