- Burkinabè de nationalité



- Journaliste reporter



- A étudié à l'Université de Ouagadougou et à l'ISIG International devenu Université Aube Nouvelle



- Domaine d'étude : Marketing, Communication, Journalisme, Lettres modernes



- Issu d'une famille commerçante à 80%



- A appris dès le bas âge à faire du Commerce et adore maintenant le sens propre du mot Business (Pas clandestin)



- Aime voyager, se divertir, le sport (Football)



- Aime se lancer dans des volontariats de bonne cause



- S'y connaît en relation humaine, liens sociaux



- Aime naviguer, connaît très bien les avantages offerts par Internet et en profite bien



- Travaille pour l'épanouissement du monde rural dans le monde en particulier au Burkina Faso



- Travaille fort pour le développement social



- Travaille entre autres pour la sécurité alimentaire, sécurité routière, etc.



POUR MIEUX CONNAITRE NOUFOU KINDO, IL SUFFIT DE TAPER TOUT SON NOM (COLLE) SUR GOOGLE PAR EXEMPLE.



Un article pour vous : http://burkina24.com/2014/12/19/ouagadougou-quelques-mesures-de-securite-routiere-a-lapproche-des-fetes/



Merci !!!



Mes compétences :

Android

Maintenance informatique

Journalisme en ligne

Apple iOS

Développement commercial

Mobile marketing

iOS

eCommerce

WordPress

Adobe Photoshop

Conseil éditorial

Social Media