Noufou OUEDRAOGO

Points Forts :

Très bon relationnel, réelles capacités d'écoute et d'adaptation, force de proposition et soucieux du résultat final.

Bonne connaissance des dernières technologies Web OpenSource (PHP5,CMS) et SGBD (MYSQL,ORACLE,MSSQL), Serveurs/Outils (Apache,IIS) sur Environnement Linux/Windows et Réseaux

Bonne connaissance en Étude et Gestion de Projets, spécification, validation, rédaction et qualification.



Anglais (bon niveau)



Mes compétences :

Gestion de projet

Base de données MySQL

Marketing

Prestashop

PHP

Audit informatique

Développement informatique

Intégration

Production