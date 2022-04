Bonjour



Je suis Nouh MOUNADI , Lauréat du Master "Chimie et Valorisation" à l'Université Hassan II - fac.des sciences Ain Chock Casablanca.



Je suis toujours à la recherche d'une opportunité (un emploi dans le domaine de la chimie, agroalimentaire ou pharmaceutique ) qui marquera le début de ma carrière professionnelle .



Si vous avez des offres ou bien des idées, une opportunité à me proposer, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail : mounadi094@gmail.com

Je serai très reconnaissant si quelqu'un pourrait m'aider pour décrocher ma première expérience.

Et enfin, merci à toute personne qui a pris le temps de lire ceci.

Cordialement.



Mes compétences :

Chimie fine à visée pharmaceutique

Chimie inorganique

Chimie organique