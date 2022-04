Nouh SEKONGO

Je suis Ingénieur Concepteur informaticien option Génie logiciel

Mes compétences sont les suivantes:

- Analyste programmeur

sous (Windev, C++, D.net, Visual Basic,PHP,HTML,...)

- Gestionnaire de base de données

sous (MySql, Sql serveur, Oracle, Access, ...)

- Administrateur Réseau informatique

sous (Windows serveur)

- Création de site web

sous (Webdev, PHP, Html,..)

- Maintenance informatique

Dépannage, Réparation, installation de nouveaux périphériques, installation de système d'exploitation,...

- Formation et assistance des utilisateurs



Mes compétences :

AUDIT ET MANAGEMENT DE L’INFORMATION

Linux Debian

Réseaux informatiques & sécurité

Audiovisuel

VSAT

Télécommunications

Windows server 2008

Programmation

Administration base de données

Administration système réseaux

REXX

Microsoft Windows

DB2

JCL /MVS

Mainframe

Microsoft Excel