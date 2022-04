Nouha ALAMI

Développeur Web et Logiciel



Diplômée de l'Ecole Supérieure VINCI, Ingénieur en Technologies d'Informations(2016)



Développeur .NET au sein de l'Etablissement Sanabil El Menzeh

(PFE) Développeur J2EE au sein de la société GENA - Delta Holding

(Stage)Développeur Java/J2EE au sein de la DRHPV - Direction De l'Habitat et de la Politique de la Ville

(Stage) Développeur .NET au sein de de l'établissement Poste Maroc

(Stage) Développeur Visual Basic.NET au sein de l'Etablissement Sanabil El Menzeh



Mes compétences :

IPhone Security

Maven

Jenkins

NPersistence

NHibernate

JUnit

Blogging

Langage assembleur

GIMP

Enterprise JavaBeans

PhoneGap

Windows Phone

Wireshark

Eclipse

Qt4

NetBeans

Microsoft Visual Studio

Backtrack

Linux

Microsoft Project

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Windows PowerShell

Microsoft Windows

Crystal Report

RDLC Reporting

Enterprise Architect

UML

IReport

JasperReports

Ruby on Rails

Ruby

Python

Ionic

Cordova

Android

AngularJS

Grails

Apache Wicket

Google Web Toolkit

Spring Framework

Hibernate

EclipseLink

JPA

Glassfish Server

RichFaces

IceFaces

JSTL

BootsFaces

PrimeFaces

JavaServer Framework

JSP

Servlet

IIS

ASP.NET

MVC

Apache

XAMP

CakePHP

PhpMyAdmin

PHP 5

JSON

MongoDB

SQLite

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft Access

REST

Architecture SOA

XML

TelerikUI

Winforms

Visual Basic .Net

Microsoft .NET

Ajax

JQuery Mobile

JQuery UI

JQuery

CSS 3

JavaScript

HTML 5

Java EE

JavaFX

Java SE

C#.NET

C++

C

GWT

AlloYUI

RESTful Webservices

SOAP Webservices