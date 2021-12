Nouha RIHANI (NOUNOU)

Je m'appelle RIHANI Nouha , je suis tunisienne, j'ai 22 ans et je suis étudiante en deuxième année à l'institut supérieur des études technologiques de Nabeul. Je me spécialise dans le marketing numérique.

Je suis très actif, désireux de développer mes compétences, prêt à apprendre de nouvelles choses. Je suis un bon auditeur et je suis capable de livrer une bonne expérience pour le client.

J'ai quelques inconvénients mais je pense qu'ils pourraient m'aider à accomplir mes tâches telles que le perfectionnisme et l'impatience.

J'aimerais vraiment vivre une bonne expérience de travail et faire ce que j'aime vraiment, je suis motivé en travaillant aussi bien avec les autres qu'individuellement. Je veux aussi parcourir le monde et découvrir de nouvelles cultures et découvrir les comportements des autres.