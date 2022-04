Nouha SOUDANI

61 Rue Environnement Nahal Gabes Tunisie

0021620744776

Soudani.nouha@gmail.com

J’ai depuis plus de 2 ans d’expérience en tant qu’ingénieur de chimie et depuis plus de 5 ans enseignant de chimie. C’est un secteur très intéressant où j’ai connu une belle évolution de carrière.

Je dispose d’une solide formation de chimie diplômé de doctorat de génie chimique et procédé au sein de l’école nationale d’ingénieurs à Gabes de Tunisie. Mes compétences essentielles pour l’emploi que vous proposez sont : Chimie, Physique, Biologie. Je peux par ailleurs m’adapter aux horaires du poste pour lequel vous recrutez.

Très motivé à l’idée de rejoindre votre équipe au poste d’ingénieur chimie, c’est avec plaisir que je vous exposerais en détail mes compétences de Chimie en adéquation avec votre emploi et mes motivations à l’occasion d’un entretien.

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.