Nouhad MILIN

Face au nouveau management public qui imprègne de plus en plus la fonction publique depuis la mise en place de la LOLF, la question de la préservation de notre santé au travail ne passe pas par une réponse individuelle ou par une petite formation aux RPS (risques psychosociaux).

C'est collectivement que nous pourrons nous affranchir du discours déterministe et fataliste ambiant qui consiste à nous faire croire que la seule issue est de nous adapter à la précarité.

Ensemble, nous sommes plus forts pour penser, délibérer, choisir et petit à petit trouver des solutions afin de construire un monde où le travail est synonyme de vivre ensemble, d'émancipation et de contribution à une société plus juste.



Mes compétences :

Agir contre les préjugés et les stéréotypes

Veiller à la non discrimination

Travailler dans une optique humaniste

Inscrire l'utilité sociale au cœur de l'action

Favoriser la prise de décision libre et éclairée

Développer le pouvoir d'agir

Tenir conseil

Respecter la singularité de la personne

Analyser la demande

Accepter l'inattendu de la situation

Co-construire l'autonomie