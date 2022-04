■ Parce que l'efficacité professionnelle exige d'être performant sur les outils numériques

■ Parce que votre temps et celui de vos collaborateurs est précieux

■ Parce que les fonctionnalités et les outils évoluent



► Je vous propose d'optimiser votre travail et d'améliorer votre productivité par la maîtrise de vos outils numériques : des interventions sur votre poste de travail, dans vos locaux, un accompagnement individualisé, de la formation ultra-personnalisée et du conseil sur mesure.



► Domaines d'intervention : outils de mobilité (ordinateur, tablette, smartphone) ; Traitement de textes, Tableur, Logiciels de présentation, Clients de messagerie électronique, Système d'exploitation Microsoft Windows (débutant et prise en main d'une nouvelle version), connaissances de base de l'image numérique, Internet, introduction aux réseaux sociaux BtoB ou BtoC, partage de fichiers via le cloud, migration vers Microsoft Office 365.



► Modalités : individuel ou petits groupes, intra ou inter-entreprises, interventions sur et autour de Genay, Lyon, Bourg en Bresse (Grand Lyon, Ain), déplacements en National possibles.



Vous former pour maitriser le numérique fera la différence dans vos usages au quotidien et vous fera gagner du temps : impact garanti pour votre gestion, votre développement commercial, votre marketing et votre communication ! Si vous souhaitez vous faciliter la vie dans votre quotidien numérique, jouez la carte AS Déclics et contactez-moi, j'étudierai votre demande avec plaisir.



Nouhad REUDET

☎ 04 72 08 29 45

✍ reudet@asdeclics.fr

www.asdeclics.fr



Mes compétences :

Formation professionnelle

Droit Individuel à la Formation

Informatique

Bureautique

Formation