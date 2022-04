Nouhaila ATTALIR

Ingénieur d'Etat en Aménagement et Exploitation des sols et sous-sols, département mines à l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat



Ma formation polyvalente en plus de ma spécialité dans le domaine multidisciplinaire, l’industrie minière, m’a permis d’acquérir des compétences dans plusieurs domaines à savoir le génie civil, la géotechnique, la géologie, l’environnement et bien sûr l’exploitation minière et la valorisation.



Mes compétences :

3D

ArcGIS

Autocad

C Programming Language

C++

Matlab

PHASE 2

Python Programming

SQL

Visual Basic .NET

Visual Basic for Applications