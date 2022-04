Nouhoun KEITA

Actuellement DRH dans le 1er Groupe Burkinabé, j'ai été auparavent Directeur de l'Externalisation au Cabinet IBC BURKINA SARL (ex IBC Consutling), je fais dans le conseil juridique et la GRH.

Avant ce poste, j'ai assumé la charge de Conseil juridique et fiscal lors des procédures de privatisation et de liquidation de sociétés d'Etat, de liquidation de sociétés privées, en tant que collaborateur du Cabinet d'Expertise comptable PANAUDIT BURKINA et du Cabinet d'Avocats Barthélemy KERE.



La gestion des questions relatives au droit du travail m'a permis de me spécialiser dans la négociation sociale.



Très imprégné du droit OHADA, je suis ex-Président du Club OHADA des Juristes d'Entreprise du Burkina (COJE-BF). J'ai été par ailleurs, Secrétaire Général, puis Secrétaire à l'Organisation de l'Association Secours aux Enfants Démunis et Orphelins (ASEDO)du Burkina.



Mes compétences :

Droit des Affaires

Ressources humaines

Externalisation

Droit social

Formation

Gestion des ressources humaines

Gestion

GRH

Communication

Fiscalité