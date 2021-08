Nour Imane SAIDANI

Ingénieur en planification et statistiques, chargée de la planification, d’évaluation et suivie des projets au sein de l'entreprise ALGÉRIE TELECOM.

Diplômée de l'école nationale supérieure de la statistique et de l'économie appliquée ( Ex : INPS) , ceci m’a donné la chance d’avoir une bonne formation des méthodes quantitatives. Mais aussi, j’ai acquis d’excellentes bases du domaine de l’économie et de ces différentes disciplines au sein de cette école.

Enfin de spécialité planification et statistique option finance , je suis apte à appréhender les diverses techniques d’organisation et de gestion des entreprises. ayant une expérience dans les suivis et contrôles des avancements des projets, contrôle et élaboration d’attachements, contrôle et calcul des coûts de réalisation, élaboration des plannings des travaux , calcul des écarts en coûts et en temps entre la planification et la réalisation, calcul des différents rendements et coûts unitaires pour les prévisions, élaboration de rapports hebdomadaires et mensuels de tous les avancements…etc.

La réussite et la réalisation de soi, deux critères qui définissent mon parcours professionnel. Je suis une personne dynamique qui adore relever les défis accordant un sens profond au travail et à l'excellence.