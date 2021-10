Nour M'SIRDI

- Réponse technique à appel doffre,

- Établissement du cahier des charges technique avec le client,

- Développement de produit mécatronique de petite et de grande série pour lautomobile,

- Développement de pièces plastiques, de pièces plastiques surmoulées, de pièces embouties et de tubes à géométrie complexe,

- Développement de solutions génériques et de produits innovants,

- Pilotage de réunions inter métiers (méthodes, fabrication, électronique, qualité, test, ) dans le cadre du développement de produit,

- Réalisation dAMDEC, danalyse fonctionnelle et danalyse de la valeur,

- Gestion de sous-traitance,

- Développement multi sites

- Gestion de la réalisation déquipement prototypes et série en collaboration avec les fournisseurs et les achats,

- Validations des premières pièces,

- Assemblages des premiers prototypes et établissement de la gamme dassemblage,

- Création et gestion de liasses produits,

- Suivi de produits en vie série.



- Logiciels CAO: Catia V5, Pro-E, Ideas, Solid Edge et SolidWorks

- Rhéologie: MoldFlow,



- Langues:

Anglais: courant et technique,

Arabe: bilingue.



Mes compétences :

Design Fors six Sigma - Black Belt Certified

AMDEC / FMEA

Rhéologie des thermoplastiques

CAO

Design

Mécatronique

Sensors Design

Design to cost

Méthodologie

Administration CAO SolidWorks