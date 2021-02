Nourallah Ben Taher, 26 ans, titulaire d’un diplôme de mastère de recherche et ayant des formations en management QSSE (qualité, santé, sécurité environnement). Après une expérience courte mais enrichissante en tant que chargé d’étude projet avec un bureau d’études. Rigoureux, tenace, curieux et volontaire pour apprendre et me perfectionner. Ouvert à toute échange et entraide et prêt à relever des nouveaux défis professionnels.



Mes compétences :

Geomaterials

Geophysics

Quality management

HSE management

Environmental impact studies

Project studies