Nourdine BEN DOUHOU (NOURDINE)

De formation supérieur en école de management, passionné par le numérique et ses perpétuelles évolutions, je souhaite rejoindre une équipe dynamique pour travailler sur des projets à forte valeur ajoutée.



Une première expérience commerciale en BtoB/BtoC



Profil / Qualités /Compétences



-Profil chasseur- Entrepreneur

-Polyvalent

-Rigoureux

-Organisé

-Pro actif

-Goût du résultat et du challenge



Le développement commercial :

Prospection téléphonique et physique de nouveaux clients

Comprendre et analyser les enjeux stratégiques de nos clients

Pérenniser les relations commerciales avec les clients de la société

Être force de proposition vis-à-vis du client pour détecter des opportunités business.



Le recrutement de collaborateurs :

En partenariat avec le département RH, définir la stratégie de recrutement

Identifier nos futurs talents via différents outils (Réseau, Salons, Jobboard, Réseaux sociaux,...)

Participer aux recrutement de nos collaborateurs



Le management des équipes :

Assurer le suivi des équipes techniques