Noureddine ZBIDA

Responsable Qualité chez Mellah Avenir Développement, ingénieur d'état en Qualité et Maintenance Industrielle de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat (ex ENIM), maitrisant :

- Management de la qualité ISO 9001 v 2015.

- Management de la qualité des Dispositifs Médicaux NM ISO 13485 v 2016.

- Application de la gestion des risques ISO 14971 v 2019.

- Exigences et méthodes d'essai NM EN 14683 v 2020.

- Management de la qualité dans l'Industrie Automobile IATF 16949.

En addition d'utiliser ma formation et mes connaissance, je cherche toujours à améliorer ma personnalité et mon être social, se développer et développer son entourage. Et c'est précisément ce que je cherche au sein d'une entreprise.