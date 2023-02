Nouredine DJOUDER

Autodidacte, fort dune expérience réussie de plus de 15 ans dans les métiers de la logistique dentrepôt, en tant que responsable dexploitation et de responsable de site dans divers domaines allant des produits déquipements aux prêts à porter de luxe.

Passionné homme de terrain et daction, avec une capacité dadaptation à de nouveaux environnements comme en témoigne mon évolution de carrière,

Fortement orienté client avec une culture du résultat certaine, réactif par des prises de décision visant à optimiser la rentabilité tout en restant corrélée au terrain.