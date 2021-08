Noy SIRIMANOTHAM

6 ans d’expérience (BtoB et BtoC) en agence et chez l’annonceur.



REFLEXION - REDACTION - SUIVI DE PROJET



> Communication & marketing on & off line

- Réflexion stratégique

- Conceptions des campagnes multi-canal

- Recherche et gestion des partenariats

- Relations presse



> Conception Rédaction/Edition

- E-mailings, annonces presse

- Communiqués de presse, dossiers de presse, supports institutionnels



> Gestion opérationnelle de projet

- Plannings et budgets

- Mise en place et suivi des équipes de production

- Relations et négociations avec les prestataires





Bon relationnel, grande rigueur et structuration personnelle : empathie, humilité, sens du contact et du service, capacité à travailler en mode projet, organisation et sens du détail





- Allemand et Anglais opérationnels



- Maîtrise des outils de bureautique



