Auteur- compositeur -interprète.

Nuno da Silva, depuis le début de sa carrière, a chanté les louanges de son pays, mettant sa personne et sa voix au service de la communauté.



En permanence a l’écoute de son public, dans ses spectacles ,il produit une harmonie, un charme et un bien –être par l’originalité et la pureté de sa voix, servies par des chansons qui rappellent le soleil et la mer de son pays.



Nuno da Silva chante indifférement en portugais comme en français, une langue qu'il aime et le caracterise dans son désir de découverte et communication.



A fé inata no seu país permitindo-lhe realizar o seu destino, Nuno da Silva desde o início da sua carreira cantou e louvou a sua terra natal.

Natural de Ruivães, V.N.de Famalicão, Minho,nasceu a 8 de Agosto de 1956 , a vocação musical muito novo lhe surgiu, o ambiente familiar a isso era propício, Seu pai possuía uma voz maravilhosa. era alfaiate bem como seu avô e tios mas ao mesmo tempo também se dedicavam à música,enquanto que seu avô materno usufruia da frescura dos campos e montes, guardando os seus rebanhos de ovelhas e cabras.

De espírito comunicador e de descoberta e senhor duma voz cristalina de um timbre muito agradavél e em permanência á escuta do seu público nos seus espectáculos produz uma harmonia e um bem estar, graças á escolha de suas canções diversas de ritmo e alegria .



