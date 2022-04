CONCEPT Ô VILLAGE GOURMAND



LE CONCEPT ET NOTRE SAVOIR FAIRE :

Chaises et fauteuils en peau d’animal, banquettes en skaï noir ou marron, assiettes en bois, musique 100% africaine, néons colorés + Lumière de table tamisé en calebasse, tableaux, masques et photos de paysage africain.



BIENVENUE Ô VILLAGE GOURMAND!



Le concept de restauration traditionnelle et rapide est présent mais ici vous êtes dans un vrai restaurant, les plats sont servis à table par une serveuse en tenue traditionnelle africaine.

Le service s’effectue du Lundi au dimanche de 12h00 à 22h30 non-stop selon nos implantations. La carte propose une cuisine typiquement africaine avec des plats de tous les pays d’Afrique subsaharienne par jour et par pays tels que le Yassa poulet-poisson (Sénégal jeudi), Feuille de manioc (Mercredi-RD Congo), Sauce graine, Thiep bou dienn, salade de fruits exotiques, mousse de coco givré, Vin de palme etc.…. Des téléviseurs écrans plats diffusent des DVD’s de concerts ou des retransmissions sportives, Chaines télévisées en directs afin de compléter le décor venu tout droit d’Afrique.

En se rendant dans un "Ô VILLAGE GOURMAND", on pourrait très bien y croiser des peintres, humoristes, écrivain, artistes célèbre africain au bar ou lors des jeudis gourmands.



