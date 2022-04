ô'zen... CENTRE DE BIEN-ÊTRE

En septembre 2012, après avoir exercé à domicile et en Entreprise durant plus de 3 ans sur l'Ile de France et approfondi mes connaissances par diverses formations certifiantes en Massothérapie (Canada), j'ai décidé de m'installer en Essonne et d'ouvrir un Centre de Bien-être en tant que Massothérapeute dans le Deep Tissue Massage, le Trigger Points Massage et l'accompagnement des Futures Mamans durant leur grossesse.



Ô'Zen est un centre de Bien-Être. Nous vous proposons des soins de Massothérapie (deep tissue et Trigger Points Massage), de Pressothérapie, de Balnéothérapie, des soins de Thermothérapie par sudation (sauna infrarouge) pour des cures de Détoxination ou d'amincissement, ainsi que soins de Boue Hyperthermale (Fangothérapie) pour soulager les douleurs de type inflammation ou articulaire.



Notre centre Ô’Zen… accompagne les futures mamans durant toute la grossesse afin de soulager les maux et les inconforts de la grossesse.

Ô'Zen... vous reçoit dans cet espace réservé à la détente pour que vous preniez le temps de prendre soin de vous.



Nos prestations incluent des massages tant pour le bien-être que pour la récupération musculaire, ou maux de dos etc...



Nos prestations:



Hydromassage en balnéothérapie

Massothérapie:Massage femmes enceintes - Massage de relaxation - Massage Spécial Dos - Cupping massage- Massage aux coquillages chauffants - Massage jambes lourdes - Massage anti-cellulite - Massage Détente des Pieds

Fangothérapie

Enterrement de vie de jeunes filles

Soins d'amincissement

Pressothérapie

Thermothérapie par sudation



En Entreprise, Ô'Zen vous propose un massage sur mesure pour le Bien-Être des salariés et collaborateurs.



Notre espace boutique vous propose des Huiles Essentielles BIO, des Hydrolats (ou Eaux Florales) 100% naturels et BIO, des Huiles Végètales, des Oméga 3 & 6, de la Spiruline Artisanale Française, des Tisanes BIO, des savons & shampoings solides Artisanaux BIO fait Main, fabriqués en France, des produits de soins Bio au lait d'Anesse pour vous et vos bout'chou, ainsi que des produits à l'Aloe Vera BIO, en particulier le Jus et le Gel d'Aloe Vera , bénéfiques pour la santé en général et la peau en particulier.



Le Bien-Être passant par la santé, votre Centre Ô'Zen... vous invite à découvrir la santé par la nature en découvrant les propriétés et l'utilisation de la Gemmothérapie, une branche de la famille de la phytothérapie sous forme buvable. Elle permet de soigner divers maux, d'en prévenir d'autres et d'améliorer forme, résistance et bien-être.

Une gamme de produits Thermaux à base d'Eau Hyperthermale riches en oligo-éléments permet de soulager vos douleurs musculaires, vos Allergies saisonnières, Sinusites, Rhume... sont disponibles sur la boutique.



