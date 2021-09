Oceane ARGELAS

Doctorante au Laboratoire de Géographie CREGUR - Unité OIES (Océan Indien Espaces et Sociétés)

Etude de cas sur l'art urbain à La Réunion

Quels impacts sur le territoire et la société insulaire ?

Etude sur la présence du graffiti dans l'île et la manière dont cet art s'insère dans le paysage réunionnais et collabore avec ses habitants.

La méthodologie:

La mise en place dune carte interactive recensant les différentes oeuvres d'art présente dans les villes.

On s'interroge aussi sur le graffiti comme objet de valorisation et d'embellissement de l'espace urbain.

Et analyser les interactions des divers acteurs qui fréquente l'art urbain afin de savoir de quelle façon il adhère aux spécificités de cette île.

Les objectifs:

Connaitre les façons dont le graffiti transforme l'espace jusqu'à sa reconnaissance par les divers acteurs présents dans la ville.

Etudier l'espace réunionnais selon diverses échelles et un contexte qui témoignent d'un jeu d'appropriation entre les différents acteurs de la ville et ceux du street-art dans des visions de recomposition de l'espace.

Comprendre de quelle manière cette forme d'art, en mutation constante, s'adapte dans une société en profonde mutation elle-même.