Odette FOUGERES

Odette FOUGÈRES, ancienne présidente du club "Madame ESSEC"

mariée à André Fougères, ancien vice-président d'ESSEC Alumni

2 enfants, 8 petits enfants, 10 arrière-petits-enfants

- Son père l'a mise au piano à l'âge de 5 ans avec le rêve d'en faire une concertiste. Admise au Conservatoire de Paris, elle a obtenu la 1ère médaille de piano du Conservatoire National de Musique et d'Art Dramatique de Paris. Mais la carrière de concertiste n'est guère compatible avec la vie de famille dont elle rêvait.

Alors, elle s'est orientée vers une carrière commerciale :

- AU BON MARCHÉ : aide-acheteuse alimentation, puis adjointe de son mari directeur général du grand magasin Le Bon Marché à CAEN, et par la suite cheffe du rayon Maman-Bébé à Paris.

- COOPÉRATEURS de l'ILE DE FRANCE (COOP) : acheteuse et responsable du SAV pour les meubles et l'électroménager

- CODEC-UNA : acheteuse Bazar et Textile

- Mais, son mari construisant une brillante carrière dans la Distribution, il n'était pas facile de travailler dans la même société et c'est bien pire si on travaille dans des sociétés concurrentes

- Aussi, après des années dans la grande distribution, elle a décidé de reprendre des études au CHEMAS (Centre des hautes études de marketing et stratégie de l'Université Paris-Dauphine) et d'orienter ensuite sa carrière vers la publicité, les relations publiques et le journalisme.

- Elle rentre au service de l'ASSOCIATION des ANCIENS ÉLÈVES de l'ESSEC comme cheffe de publicité et relations publiques pour l'Annuaire et la revue Reflets Essec Magazine. En même temps, elle a été présidente du club "Madame ESSEC", c'est-à-dire des épouses d'ESSEC, organisant une ou deux manifestations par semaine : conférences, visites de musées, d'expositions, défilés de couture, visites d'usines, voyages, et repas avec les époux. Elle a participé au jury d'entretien du concours d'entrée à l'Essec.

- Lorsqu'elle a pris sa retraite, trouvant la vie un peu monotone, elle a pris des cours d'histoire de l'Art auprès d'un archéologue de l'école du Louvre et parallèlement elle suivait des cours d'histoire et de philo en Sorbonne. Passionnée par la lecture, elle a constitué une bibliothèque de plus de 1.500 volumes, tapissant les murs de l'appartement de Paris et des ses résidences secondaires à Ouzouer-Sur-Loire et à Royan-Pontaillac.

- Ainsi, elle a privilégié sa vie de couple, choisissant des jobs lui permettant de s'intéresser aux mêmes choses que son mari: elle a participé avec son mari à des séminaires, croisières , voyages d'affaires ou d'agrément, notamment à Ceylan, au Mexique, à Cuba, St Domingue, en Libye, Égypte, Grèce, Turquie, Croatie, Finlande, Suède, Norvège, Roumanie, Autriche, Tchéquie, Guadeloupe, Irlande, Italie, Tunisie, Chypre, Sicile, Rhodes, les Baléares.... les autres pays européens, croisières en Méditerranée, sur le Rhin, sur la Tamise, les Fjords de Norvège etc..

- Souvent invités à des diners, réunions, on sait pertinemment que l'un ne viendra pas sans l'autre.

- Dans leur entourage, on les cite comme un couple emblématique car il existait entre eux un "amour fusionnel", chacun ne vivant que par et pour l'autre mais chacun tenant toutefois à conserver sa propre identité, étant fier de la personnalité et des valeurs de l'autre. Ayant une envie frénétique de partager leur bonheur et de montrer leur admiration réciproque, ils ont participé à de nombreuses associations et créé eux-mêmes plusieurs clubs pour rassembler leurs amis.

Comme un rayon de soleil, Odette rayonnait aux yeux de tous

- "Au nom de la communauté des Essec, je souhaite saluer la mémoire d'Odette Fougères qui fait partie de l'histoire des 60 dernières années de notre association. Je tiens à dire toute la reconnaissance de l'ESSEC pour le rôle éminent qu'elle a joué en participant au rayonnement de notre institution" (extrait de l'hommage rendu dans Reflets ESSEC Magazine.)



Elle a été nommée membre d'honneur de l'ESSEC, privilège accordé seulement à 31 personnalités depuis la création de l'ESSEC, il y a plus de 100 ans.