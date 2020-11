Odile FAYOLLE

Forte de 21 ans d'expérience (15 en ESN et 6 chez des éditeurs de logiciels immobilier et de logistique) j'ai exercé aux postes d'ingénieur de développement, analyste puis chef de projet. Je recherche un poste de chef de projet sur la région grenobloise.



Mes compétences :

Chef de projet informatique

Développement informatique

Analyse de données

Méthode agile

Expert support

reporter au management

Kanban

Redmine

Oracle

Mantis

Microsoft .NET Technology

Microsoft Word

Rational ClearQuest

Microsoft Project

UNIX

Microsoft C-SHARP

C Programming Language

Informix

Uniface

Oracle 7

Adelia

Agile Methodology

Business Objects

DBMS

ETL

HTML

Java

Microsoft Access

Microsoft SQL Server

Microsoft Windows

OLAP

Oracle PL/SQL

SQL

Scrum Methodology

Visual Basic

Visual Basic for Applications

XML