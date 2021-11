Odile MARTEL

A lissue dune formation en droit des affaires et en droit de lentreprise au sein de diverses universités européennes, je me suis spécialisée dans le secteur bancaire et financer.



Jai terminé mon cursus universitaire avec une alternance au sein du service juridique dune banque commerciale. Le monde concret de lentreprise ma permis didentifier directement sur le terrain les enjeux actuels de lactivité bancaire.



Aujourdhui, fraîchement diplômée, je recherche à renforcer mon expertise juridique en droit bancaire et/ou financier, et en droit de manière générale, au sein dune entreprise, dun cabinet ou bien dune institution à dimension régionale, nationale ou même internationale.