Odile SIMON

Experte en projets d’optimisation Finance et DSI : de la conception aux mesures de la performance.



Projet: Rejoindre un Groupe de dimension internationale pour mettre à sa disposition mon savoir-faire:

 dans l'accompagnement de changements majeurs: réorganisation, externalisation de services, refonte des process existants, mise en place de SAP, ...

 dans l'optimisation des coûts: négociation de contrats et mesure de la performance,

 en interface entre le SI et les Directions Support (Finance, Informatique, Achats, Immobilier et FM…)

Et en capitalisant sur mon expérience européenne: de la Suède à la Pologne via l’Espagne !



Mes atouts

 Compétences de la stratégie à l’anticipation, en passant par la mise en œuvre opérationnelle,

 Esprit de synthèse et attention aux détails,

 Persuasive et volontaire,

 Flexible et mobile: en France et en Europe (anglais et italien courants).





Compétences clés: performance management, transformation, direction de projets, télécommunications, téléphonie, immobilier, si financier, SAP, contrôle de gestion,maîtrise d'ouvrage, finance.



Mes compétences :

Direction de projet