Oliver WOYKE

DIRECTEUR DES VENTES EUROPE - TRILINGUE (Anglais, Français, Allemand):



• 17 ans d'expérience dans le commerce B-to-B de produits techniques en tant que manager d'équipes multiculturelles

• Capable de mener et de motiver son équipe avec efficacité, possédant un véritable esprit de communication et d'analyse et en constante recherche de résultats.

• Dynamique, motivé, excellent stratège, spécialisé dans l'implantation, la pénétration, et le développement de nouveaux marchés

• Fortes compétences analytiques et grande capacité décisionnelle

• Réalisation et dépassement des objectives fixés

• Résistant au stress et habitué à de fréquents déplacements internationaux





RESUME DE CARRIERE:



• 5 ans de marketing et 12 ans de vente de semi-conducteurs destinés au secteurs industriel, des énergies renouvelables, de l’automobile, de l’électronique grand public et des télécoms.

• Depuis 15 ans manager d'équipe dont 11 ans en tant que Responsable Europe

• A travaillé à Munich, Bruxelles et Toulouse. Forte expérience à la fois dans la vente directe et indirecte (à travers des distributeurs)

• Création d’une organisation européenne des ventes, incluant l’établissement des réseaux de distribution et des représentants de ventes indépendants (VRP)

• Management de changement et de fusion réussie après l’acquisition d’une société anglaise

• Antécédents d’intégration réussite des équipes interculturelles et de la