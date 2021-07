Olivia CORDIA

Je m'appelle Olivia et je travaille pour le site Maison du Corset® qui est disponible à cette adresse : https://maison-du-corset.com/

en tant que rédactrice.

Je suis aussi chargé du recrutement des mannequins pour cette marque de vêtement pour femme qui est spécialisé dans les corsets et bustiers moderne de la nouvelle génération.



Saison après saison, nous voyons de la lingerie se frayer un chemin dans les collections de dizaines de créateurs.



Entre les soutiens-gorge, les nuisettes et même les porte-jarretelles, la scène du prêt-à-porter a certainement vu sa juste part de la chambre si vous voyez ce que je veux dire.



L'année 2020 a été celle où nous avions anticipé la montée en puissance des corsets et des bustiers, en particulier, mais une fois que la pandémie a frappé et que les commandes de séjour à domicile étaient en place, nous avons supposé que tout le monde mettrait de côté ses tendances délicates et tomberait dans une crise de vêtements de détente jusqu'à nouvel ordre.



Alors que les vêtements de détente sont certainement à la hausse , nous avons été choqués de voir que ces serre taille et ces habits destinés au buste des femmes n'étaient pas mis en veilleuse.



Malgré notre manque d'endroits où aller et d'événements chics auxquels assister, les filles de la mode ont prouvé leur amour pour cette tendance lingerie tout au long de l'année en portant et en partageant leurs looks préférés de corset et bustier sur Instagram.



Des célèbres versions de Dion Lee à la version kitsch de Miaou du vêtement boudoir classique, il est clair que rien n'a empêché l'ensemble vestimentaire de soutenir cette tendance avec force et nous avons les photos pour le prouver.



À venir, découvrez la multitude de façons dont vous pouvez styliser vos vêtement qui affine la silhouette et achetez quelques-uns de mes favoris personnels en cours de route.



Même si vous ne pensez peut-être pas qu'investir dans un haut tendance comme celui-ci est l'achat le plus pratique, j'ai le sentiment que les looks qui vous attendent vous convaincront du contraire.