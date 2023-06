Olivia EPAMINONDAS

Bonjour à vous.

Je recherche essentiellement des contacts dans le domaine juridique, notamment le contentieux et le recouvrement, qui pourraient partager leur(s) expérience(s).

Simple, aimable, et respectueuse, voilà ce qui me définit.



Mes compétences :

Contentieux

Veille juridique et législative

Assistance juridique

Secrétariat

Juriste d'entreprise

Certificat informatique et internet

Comptabilité générale

Droit de la propriété intellectuelle

Droit des contrats

Fiscalité des entreprises

Droit civil

Propriété industrielle

Droit des affaires

Droit des sociétés