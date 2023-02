Olivia JAMIS (SIMONS)

Je me présente, je m'appelle Jamis Olivia,



Issue d'une formation d'assistante de gestion, j'ai pu compléter mes connaissances avec des formations portant sur le management, le marketing et la comptabilité. C'est ainsi que j'ai pu bénéficier de formations tels que :



- "Mieux manager" avec pour objectifs de recentrer le rôle du manager au XXIème siècle; d'accroître son efficacité managériale; d'impliquer d'avantage ses collaborateurs; de les faire progresser.

- "Mieux communiquer"

- "Gérer son temps"

- "des formations marketing" portant sur les techniques d' e-mailing, ou encore les réseaux sociaux et la e-réputation.

- " l' affichage dynamique"

- " la comptabilité générale"



L'acquisition de ses compétences, complétés de plus de 10 ans d'expérience dans le domaine administratif m'ont permis de me lancer en tant que prestataire indépendant.



C'est ainsi que j'ai créé la micro-entreprise Trad'Com 85 afin d'accompagner chefs d' entreprises, artisans, commerçants ou auto-entrepreneurs dans la gestion de leur projets.



Mon objectif est d'apporter une solution clé en main en terme de : secrétariat & assistance commerciale, ainsi qu'en terme de suivi administratif des ressources humaines.



Egalement, trilingue, j'effectue la traduction de tous supports commerciaux en anglais et néerlandais. En complément, ayant déjà travaillé sur des sites réalisés sous Wordpress Je peux me mettre en relation avec votre webmaster afin d'intégrer directement les textes au sein du site web.



Je propose aussi de l'assistance informatique auprès des particuliers afin de les aider à prendre en main leur pc et de maîtriser des logiciels ou interfaces classiques tels que les messageries, les packs office ou encore pour les aider à installer une imprimante ou autre périphérique.



J'interviens aussi auprès d'une clientèle professionnelle en tant que formatrice sur le logiciel Isacompta développé par ISAGRI technologie.



Ce que je peux vous apporter :

* Un gain de temps,

* Un travail de qualité

* De la flexibilité et du professionnalisme.



Et concernant les traductions, je saurais vous apporter des traductions fidèles et conformes aux coutumes des pays.



Notez que:



* je peux travailler chez vous ou à distance, à votre convenance !

* mes prestations sont réalisées à la carte, de façon ponctuelle ou sur du plus long terme

* je pratique des tarifs dégressifs en fonction du volume de travail délégué.



Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter au 06.75.26.18.38 ou sur info@tradcom85.fr.



Pour connaître plus en détails mes prestations, je vous invite à visiter mon site à l' adresse suivante :Array .



A bientôt