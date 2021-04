Olivia LEOPOLD

J’aimerais avoir la possibilité d’évoluer dans ce secteur qui est en pleine et mutation.

Je suis une personne rigoureuse et exigeante qui aime analyser des données complexes et coordonnées un plan d’action. J’ai le sens de la performance, de la rigueur et de l’adaptabilité.

Je valorise l’esprit d’entraide dans le but d’autonomie et de confiance en vue de prendre de la hauteur et de rendre un service de grande qualité.



Mes compétences :

Reconciliations

back Office

middle office

Foreign Exchange

Visual Basic for Applications

Summit Financial Software

Sophis Financial Software

OTC Structured Products

Mutual Funds

Murex Financial Software

Hedge Fund

EUREX

Computational Fluid Dynamics

Bloomberg Software