Olivia MASSON

Bonjour,



Actuellement en fin de parcours de mon MASTER 1 Expertise Foncière, je souhaite entrer dans la vie active dès la fin de mon année.



Je recherche du travail dans le domaine juridique, des postes d'assistante juridique, secrétaire juridique, assistante de notaire, juriste, juriste d'entreprises.



Je suis motivée, dynamique consciencieuse, très impliquée dans le travail que l'on me confie.

Si vous êtes prêt à me donner ma chance, vous ne serez pas déçu.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible à tout moment pour plus d'informations.





Mes compétences :

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel