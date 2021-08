Olivia OLIVIA ONDO (A. ONDO)

Jeune Gabonaise Dynamique et travailleuse avec un esprit optimiste, je suis toujours disponible pour prêter main-forte. Diplômé en Commerce International et en Gestion d'Entreprise, je possède également des compétences nécessaire pour évoluer dans un poste de Responsable Marketing ou d'Assistante Personnelle Bilingue.



Je réside actuellement au Ghana, à Accra ça fait maintenant 9 ans et les 4 dernières j'ai eu l'opportunité de travailler dans le secteur de l'éducation, d'assurance et de construction. Je suis très polyvalente et je m'adapte facilement dans un nouveau environnement.