Olivier ALONSO

Le Groupe Nestenn compte plus de 350 agences en France et à l'international (Ile Maurice, Nouvelle Calédonie, Portugal, Etats-Unis...), plus de 1 900 collaborateurs et plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé.



La force du réseau réside dans son approche humaine, ses outils innovants, son marketing percutant, mais aussi et surtout son système de formation et sa méthode de travail, véritables atouts pour performer et s’adapter aux évolutions du métier.



Notre Franchise offre l’opportunité à des agents immobiliers indépendants de rejoindre un groupe performant, et à des cadres ou à des salariés qui ne viennent pas du secteur de l’immobilier de créer leur propre agence immobilière.



