Olivier ALZOUNIÈS

Ingénieur polyvalent, mon expérience se décline selon plusieurs facettes : ingénieur conseil en MOE, AMOA - au sein de setec its en France, d'AECOM au Canada -, chef de projet pour un exploitant de réseau de transports en commun chez TaM en tant que Client final, ingénieur d'études et gestionnaire d'offres chez Semeru.



En tant qu'ingénieur ITS, j'ai pu développer mes connaissances techniques ainsi que ma capacité d'adaptation, d'écoute et de gestion.



Au travers de divers projets - listés ci-dessous - j'ai évolué dans un contexte multidisciplinaire, avec des responsabilité techniques mais aussi managériales et contractuelles.

J'ai ainsi pu me constituer un solide bagage dans les domaines de la régulation de trafic et mise en oeuvre de priorité des transports en commun, l’exploitation et la sécurisation de la route et de tunnels, les réseaux de communication IP, la distribution haute et basse tension, les systèmes centraux redondés.



Mon passage chez Semeru m'a ouvert à d'autre domaines techniques (sûreté, automatismes) sur un métier différent de responsable d'offres et chiffrage.



Spécialités:

- Gestion / coordination de projet

- Rédaction d'appels d'offres (AVP/PRO/ACT)

- Réponse à appels d'offres (chiffrage et offre technique)

- Transport routiers/en commun/trafic

- Vidéosurveillance (H.264-ONVIF)

- Détection Automatique d'incidents

- Contrôle d'accès/Intrusion

- Systèmes distribués/redondants

- Gigabit Ethernet (cuivre/fibre)

- Réseau IP radio (5,4 GHz)

- Priorité des TC aux carrefours à feux

- Systèmes centraux de régulation de trafic



Mes qualités : autonomie, rigueur, proactivité, polyvalence, capacité d'adaptation et ouverture d'esprit.



Mes compétences :

Automatic

Automatique

Basse tension

dynamic

Ethernet

Haute tension

MPEG4

Systèmes distribués

Transit

Transports

Transports en commun

Video