Olivier BAROCHE

Fort dune expérience comme Responsable Infrastructure & Système dInformation en environnement multi-sites chez SCALIAN SSII, je me suis spécialisé dans lévolution de linfrastructure et ladministration SI :



- environnement Microsoft

- réseaux et téléphonie

- achats IT et prestations

- conduite de projets (intégration, migration)

- encadrement de léquipe technique.



Jai ainsi fait évoluer linfrastructure de deux entreprises :



- ALYOTECH / SCALIAN : projets de migration, interconnexion et sécurité des sites passés de quelques centaines de salariés à 2700 salariés.

- HELI-UNION : passage dun environnement IBM à Microsoft.



Mon expertise : intégrer les SI dans lévolution stratégique de lentreprise et les mutations technologiques.