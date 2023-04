Je m appelle olivier beaucousin je suis en reconversion professionnel depuis le 10 janvier 2017 aux 19 juin 2017 aux Greta du grand Quevilly pour faire une formation auxiliaire de vie ,je suis très ponctuel , ordonner ,rigoureux dans mon travail,courageux, j’aime le métier A.D.V.F pour le contacte humain avec les personne âgées et de leur donner le plus autonomie et de prendre soins d eux de voir leur sourire après une toilette , j aime dialoguer avec eux pendant les soins que je leur procure s et un métier très enrichissant



Mes compétences :

Nacelles

Nacelles, permis b,