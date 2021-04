Olivier BEMONDE

Mesdames, Messieurs,

Je suis Gerant d’ Excelsior et son fondateur par ailleurs...

Excelsior Sécurity est basée dans la sud de la France.

Nous sommes spécialisée dans la sécurité, la sûreté, l'audit et le conseil.

Notre objectif est d'assister nos Clients dans la mise en oeuvre, l'accompagnement et l'amélioration continue de leurs organisations globales de Sécurité-sûreté.

Les facteurs-clés du succès de Excelsior Sécurity et Expertise sont : Les Hommes qui la composent, leurs compétences et volonté d'innover ; La passion qui les anime à apporter une réelle valeur ajoutée aux missions qui leur sont confiées ; L'adhésion générée par l'adaptation aux valeurs de chaque Client.

Dans l'attente de vous compter parmi nos Clients, je vous prie de croire Mesdames, Messieurs, en ma plus haute considération.



Bemonde Olivier

0652147323

Exs.bemonde@gmail.com