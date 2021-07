Olivier BERTRAND

Depuis octobre 2020, Directeur Prévoyance du groupe AGEO en charge de lorganisation et du pilotage de la direction. Responsabilité de la mise en place dun nouvel outil expert intégré en mode agile avec une Start Up partenaire.

Entre 2015 et 2020, Direction du département en charge de la réalisation et de la gouvernance de la recette des produits informatiques de la Cnam dans le cadre de la certification des comptes. Responsabilité du déploiement dune démarche normalisée de recette issue de l'ISTQB auprès de 1000 personnes intervenant sur l'activité de recette.

Responsabilité dune quinzaine de personnes et plus de 250 rattachées fonctionnellement sur 10 sites.





Atouts du profil

Leadership

Conduite de projets complexes multisites / pluri-acteurs

Conduite du changement / communication

Méthodologie

Analyse et recette fonctionnelle

Formation

Robotic Process Automation (RPA)

Marchés publics



Compétences transverses

Management de chef de projet, dexperts ou de personnels à fortes compétences

Recrutement et montée en compétence des collaborateurs

Poweb BI / Business Object

MS Project

Gestion de portefeuille

Gestion administrative et suivi budgétaire

Qualités relationnelles et rédactionnelles